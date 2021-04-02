В магазинах липчанин наворовал бытовой химии и кофе на 42000 рублей

С начала этого года в отдел полиции №7 Липецка неоднократно поступали заявления от представителей сетевых супермаркетов. Они жаловались на кражи из торговых залов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вычислили негодяя. В совершении преступлений подозревают 35-летнего ранее судимого за кражи липчанина. Чаще всего его добычей становилась кофейная продукция и бытовая химия. Похищенное злодей продавал прохожим. Всего он наворовал на 42 тыс. рублей.

Возбуждено 10 эпизодов уголовных дел по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", а также по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". Правоохранители устанавливают причастность липчанина и к другим аналогичным преступлениям на территории областного центра. Расследование уголовного дела продолжается.