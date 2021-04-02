Липчанку посадят на 7 лет за убийство безработного возлюбленного

В Липецке суд вынес приговор женщине. Липчанку признали виновной в убийстве сожителя.

Следствие и суд установили, что горожанка в нетрезвом состоянии затеяла ссору с возлюбленным. Она была недовольна, что у мужчины нет постоянной работы. Словесный конфликт перерос в драку, во время которой липчанка ударила противника ножом в грудь. Из-за ранения потерпевший скончался.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Женщина признала свою вину, подтвердила показания на месте происшествия. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и суд вынес обвинительный приговор. Липчанке назначили 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.