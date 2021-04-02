Под Липецком неделю ищут 40-летнего мужчину

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 40-летнего мужчину. Кольченко Леонид Викторович пропал в Задонске. С 26 марта о местонахождении мужчины ничего не известно. Как сообщили в эту пятницу, 2 марта, в поисковом отряде "Лиза Алерт", необходима помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Был одет: коричневая куртка, синие джинсы, черные кроссовки, черная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Леонида Кольченко или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.