Липчанам грозит уголовная ответственость за похищенный металл

На минувшей неделе в Липецке полицейские задержали похитителей металла. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, защитники порядка патрулировали территорию в одном из садоводческих товариществ в Левобережном районе. Их внимание привлекли мужчины.

Группа неизвестных несли металлическую дверь к "Газели". Оказалось, что дверь они украли. Злодеев задержали и доставили в дежурную часть. Там правоохранители выяснили их личность. На преступление пошли 47-летний житель Грязей, а также 31 и 52-летний жители сел Грязинского района Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п."а" ч.2 ст.158 УК РФ "Покушение на кражу". В настоящее время оперативники проводят необходимые следственные действия, документируют преступную деятельность подозреваемых.