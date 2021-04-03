В воскресенье в Липецке +9 градусов и дождь

В воскресенье, 4 апреля, в Липецке ожидается переменная облачность. Ночью около 3 градусов мороза. Днем прогреется до +9 градусов. Рано утром возможен снег. А после обеда небольшой дождь. Ветер западный 4-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

В начале недели погода не сильно изменится. В понедельник, 5 апреля, переменная облачность. В темное время суток до 2 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра поднимется до +10 градусов. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь в середине дня. Ветер юго-западный 4-6 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 743 мм рт.ст.

Восход в 5.46. Заходит солнце в 19.03.