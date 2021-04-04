Двух липчан осудят за кражу велосипедов, золотых украшений и запчастей

Фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики закончили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего и 36-летнего жителей Липецка. Их обвиняют в краже (ч. 2 и 3 статьи 158 УК РФ). По данным полиции, в прошлом июле младший из приятелей проник в квартиру свой бывшей жены, заранее изготовив дубликат ключей от входной двери, и похитил три золотых кольца и серьгу. Сумма ущерба составила около 19 000 рублей. Похищенное он сдал в ломбард и получил 2800 рублей. Деньги потратил на личные нужды. Через месяц обвиняемый снова пробрался в квартиру и украл ноутбук стоимостью 40000 рублей. Технику обвиняемый сдал в комиссионный магазин за 5000 рублей.

В июле-августе мужчина украл пять велосипедов и самоката, которые находились на лестничных площадках многоквартирных домов. Хотя все велосипеды были пристегнуты противокражными тросами к радиаторам отопления. Общая сумма ущерба составила больше 41000 рублей.

Также сотрудники уголовного розыска установили причастность обвиняемого к краже, совершенной 16 августа на стоянке у одного из крупных гипермаркетов из припаркованного автомобиля марки «ВАЗ-21112». Липчанин ножницами вскрыл дверь и строительные инструменты и запчасти на 31300 рублей.

В августе 33-летний обвиняемый скооперировался со своим 36-летним знакомым. Вместе они украли еще шесть велосипедов и самоката стоимостью 61000. Имущество приятели продавали случайным знакомым или прятали в гараже. Откуда полицейские позже изъяли часть похищенного.

Уголовное дело передали в прокуратуру Советского района Липецка для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.