23-летний житель Липецкой области ответит за оскорбление полицейского

Данковские следователи завершили расследование в отношении 23-летнего местного жителя. Его обвиняют публичном оскорблении представителя власти и угрозе применения насилия.

По данным регионального СК, во время составления протокола об управлении машиной без прав молодой человек оскорбил начальника территориального отдела полиции, а также высказал в его адрес угрозы применения насилия. Ранее парня уже привлекали к ответственности за причинение телесных повреждений, поэтому у полицейского были основания опасаться.

Обвиняемый снял на видео запись инцидента и выложил его в соцсети. При этом он осознавал, что размещенная им публикация доступна для публичного просмотра, распространения и обсуждения неограниченным кругом лиц.

Молодой человек вину признал и дал подробные показания. Материалы отправлены в суд для предъявления обвинения.