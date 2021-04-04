В Липецке отремонтируют наиболее проблемные дороги

В Липецке отремонтируют наиболее проблемные участки дорог. Чаще всего горожане жалуются на состояние улиц Московская, Доватора, Фрунзе и Неделина.

Особое внимание жители просят уделить участку Московской от площади Великолепова. Покрытие здесь находится в неудовлетворительном состоянии. На скорости 60 км/ч водителям приходится совершать маневры, пытаясь не попасть выбоины. Улицу планируют отремонтировать «большими картами» в мае.

Таким же способом отремонтируют Неделина. Сейчас власти готовят конкурсную документацию. Часть Доватора приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а за участок от Папина до проезда Строителей примутся ресурсоснабжающие организации.

По Фрунзе асфальт на второстепенной дороге в районе металлургического колледжа отремонтируют в самое ближайшее время. Здесь водители будут ездить во время реконструкции улицы 50 лет НЛМК.