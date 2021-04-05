Под Липецком в ДТП с "Ниссаном" и "ВАЗ" пострадала девушка

В Липецкой области столкнулись "Ниссан" и "ВАЗ": есть пострадавший Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувшие выходные в Липецкой области водители 5 764 раза нарушили Правила дорожного движения. В пятницу, 2 апреля, в Липецком районе на трассе Хлевное-Липецк 36-летний водитель "Нивы" сбил 45-летнего мужчину. Его с травмами госпитализировали.

Тем же вечером в Данкове на улице Льва Толстого 53-летний мужчина за рулем "Киа" наехал на 38-летнего мужчину. ДТП случилось вне пешеходного перехода. Пострадавшего отвезли в больницу.

А в Грязях на улице Советская столкнулись "Ниссан" и "ВАЗ-2114". Пострадала 21-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Медики оказали ей помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

В воскресенье, 4 апреля, в Грязях на улице Авиационной 24-летний водитель "Тойоты" вне пешеходного перехода сбил 71-летнюю пенсионерку. Ее с травмой госпитализировали.