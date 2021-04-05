В Липецке 4 класса из 3 школ закрыли на карантин. На дистанционном обучении находятся 116 ребят. По данным пресс-службы мэрии, всего болеют 1 963 школьника. Это 3,4% от общего числа юных липчан. Также на больничном остаются 86 педагогов - 2,8% от всего состава. В городском департаменте образования подчеркивают, что ни в одной школе областного центра не объявлен карантин. В 12 учреждениях каникулы.

Напомним, что на дистант переводят когда число заболевших ОРВИ в классе более 20%. Карантин вводится н 7 дней по распоряжению главного санитарного врача региона. Если через неделю ситуация с заболеваемостью нормализуется, школьников возвращают за парты.

Кстати, родители по желанию могут перевести своих чад на дистанционное обучение. Для этого нужно написать заявление и отнести его в школу.