Экс-главврача больницы Липецкой области оштрафовали за невыплату зарплат

В Липецкой области бывшего главного врача больницы привлекли к административной ответственности. Прокуратура выяснила, что в ГУЗ "Краснинская ЦРБ" в декабре 2020 года были проблемы с зарплатами. А именно, отдельные категории работников не получили или получили не полностью честно заработанные деньги в праздничные нерабочие дни.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в отношении руководителя учреждения возбудили дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права - невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат". Уже экс-главврача оштрафовали на 10 тыс. рублей. Медики получили зарплату в полном объеме.