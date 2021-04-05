Липецких водителей просят помочь в поисках пропавшей в Ельце женщины

Под Липецком пропала пенсионерка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 71-летнюю женщину. Назаренко (Наумова) Ольга Александровна пропала в Ельце. 2 апреля она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Была одета: синее пальто, черные сапоги, разноцветный платок.

Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", пенсионерку, возможно, видели 3 апреля в 17.00 на улице Ломоносова в сторону Долгоруково. Водителей, которые проезжали там в это время, просят обратиться к инфоргу поиска Елене по номеру 89513000159 или по телефону горячей линии 88007005452. Поисковикам нужны записи с видеорегистраторов машин, на которых видно женщин, по описанию похожих на пропавшую.