Во вторник в Липецке массовое отключение воды и света

Во вторник, 6 апреля, в Липецке ожидается плановое отключение холодной воды и света. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц 6-ой Гвардейской Дивизии, 12, 12а, 14; Бачурина, 4,6; Краснознаменная, 11, 13; К. Шаталовой, 1, 3; Железнякова, проезд Боевой, 31, 31а.

На этот же период времени свет погаснет в частном секторе по улицам Городовикова, Солнечная, Медицинская, Ярославская, 19; Светлова, 31а; проезд Боевой, проспект 60 лет СССР, 20, 20а; улица Меркулова, 31, 33, 35, в садоводческом товариществе "Строитель".

С часа до 5 часов вечера свет отключат в домах №20 и №21 по улице Новая. А с 2 по 5 часов вечера - на проспекте Победы, 29, 47а.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Стаханова, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; Кривенкова, 3, 5, 7; Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44; Шубина, 2-20, 2а, 2б, 5а, 8а, 9а, 12а; 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47; Железнякова, 8а ст.2, а также жители частного сектора по улицам Римского-Корсакова, Демократическая, Ковалева.

С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут по улицам Светлова, 31; 31а; Ярославская, 19. А с 9 утра до 5 часов вечера - по проспекту 60 лет СССР, 20, 20а и в частном секторе: улицы Ануфриева, Басинского, Знаменского, Бахаева, Полунина, Барабанщикова.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут к домам №15 и №16 по улице Шубина. В остальных случаях - по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.