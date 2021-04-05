Во вторник в Липецке сухо и до +10 градусов

В Липецк врывается весна Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 6 апреля, в Липецке ожидается переменная облачность. Ночью до 2 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется до +10 градусов. Ветер переменных направлений 6-10 м/с. Атмосферное давление без изменений - 743 мм рт.ст.

В среду, 7 апреля, в областной центр ворвутся дожди. В темное время суток потеплеет до 3 градусов выше ноля. Днем синоптики обещают до +9 градусов. После полудня начнутся дожди. Ожидается, что к вечеру выпадет до 3,5 мм осадков. Ветер южный с переходом на юго-восточный 10-15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 737 мм рт.ст.

Световой день продолжает увеличиваться - 13 часов 25 минут. Восход в 5.41. Заходит солнце в 19.06.