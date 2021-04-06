В Липецке ищут разработчика проекта реконструкции улицы Папина

В 2022 году в Липецке стартует реконструкция улицы Папина Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке запустили торги на разработку проектно-сметной документации по реконструкции улицы Папина. Работы планируют начать в 2022 году. Как сообщили в пресс-службе мэрии, начальная цена лота - 7,5 млн рублей. Заявки принимаются до 26 апреля включительно.

Разработчику проекта нужно будет расширить проезжую часть - от 15 до 18,5 метров. А на участке от улицы Юных Натуралистов до Неделина оборудовать разделительную полосу. Также должна появиться просторная пешеходная зона в плитке и велосипедная дорожка из цветного асфальтобетона.

Победитель торгов должен будет расставить дорожные знаки, светофоры, контроллеры, разметки и ограждения, оборудовать пешеходные переходы. Предусмотреть освещение, остановки общественного транспорта, дождевую канализацию, а при необходимости - строительство локальных очистных сооружений.

Проектно-сметная документация должна соответствовать законодательству, ГОСТам, организации доступной среды для маломобильных групп населения. Пакет документов нужно сдать не позднее 1 ноября.