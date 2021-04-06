В Липецке пьяный водитель без прав протаранил 2 машины и сбежал

Пьяный липчанин за рулем "Лады" врезался в припаркованные машины и сбежал Фото: принтскрин видео.

В минувший понедельник, 5 апреля, в полицию Липецка сообщили о ДТП. По словам очевидца происшествия, у одного из домов по улице Терешковой автмобиль врезался 2 припаркованные машины. Водитель же вышел из машны и убежал.

Сотрудники дорожно-патрульной службы приехали по указанному адресу. Там они обнаружили "Ладу-Гранту" с повреждениями. В салоне никого не оказалось. Полицейские прошлись по району и заметили рядом с местом аварии группу липчан. Среди них был молодой человек. Стражи правопорядка выяснили, что это и есть тот самый водитель. Во время задержания злодей вновь пытался скрыться, но на этот раз безрезультатно.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, у 24-летнего липчанина не было водительских прав. Также он оказался пьян. В отношении нарушителя составили административные протоколы. Есть информация, что мужчина угнал "Ладу". Ведется следствие.