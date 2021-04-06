В Липецке на Петровском спуске вандалы повалили скамейки и урны

Вандалы разбили урну на Петровском спуске в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке вновь объявились вандалы. На этот раз они взялись за скамейки и урны на Петровском спуске. У каскада фонтанов злодеи повалили объекты. Как сообщили в пресс-службе мэрии, одна урна разбилась. К счастью, остальные элементы благоустройства уцелели.

Администрация города готовит заявление в полицию. Вандалы нанесли ущерб на сумму в 10 тыс. рублей. Кстати, рядом с каскадом есть камеры. По ним, в том числе, правоохранители будут выяислять нарушителей.

Напомним, что малые архитектурные формы установили на Петровском спуске 3 года назад. Раньше вандалы не проявляли интереса месту рядом с областной администрацией. Такое масштабное ЧП здесь впервые. Свидетелей вандализма просят сообщать о злодеяниях в полицию.