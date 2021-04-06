Под Липецком иномарка "нырнула" под грузовик: пострадала женщина

Под Липецком в ДТП с иномаркой и грузовиком пострадала женщина Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 2 406 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 5 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 49 не пристегнулись во время движения. Водители 2 000 раз превысили скорость. Произошло 25 аварий, в которых никто не пострадал.

В понедельник, 5 апреля, серьезное ДТП случилось в Хлевенском районе. На трассе "Дон" столкнулись "Шкода" и грузовик ДАФ. Легковушка "нырнула" под большегруз. Передняя часть иномарки полностью разбита. Пострадала 40-летняя автоледи из "Шкоды". Ее с травмами госпитализировали.

В Ельце на улице Радиотехническая "Шкода" наехала на 80-летнюю старушку. 29-летний водитель двигался задним ходом и, видимо, не заметил пешехода. Пенсионерку отвезли в больницу.