Липчанам выставили счета за отопление и горячую воду, которых не было

Липецкое УФАС России выдало предупреждение филиалу ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация". Липчанам пришли счета на отопление и горячую воду за октябрь 2020 года. Интересно, но в тот месяц тепло в дом еще не пустили.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФАС, управляющая компания сообщила энергетикам, что до 1 ноября по техническим причинам не получится обогреть жителей дома №9. Несмотря на это, "Квадра" выставила липчанам оплату за горячую воду и тепло. Перерасчета в последующие периоды в организации не сделали.

В УФАС по Липецкой области предупредили энергетиков, что следует признать излишне оплаченные суммы липчан. А также перестать требовать деньги с тех, кто не внес их за октябрь прошлого года.