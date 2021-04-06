В Липецке изменят место выездной регистрации брака в День города

В управлении ЗАГС Липецка сообщили о старте традиционной акции ко Дню города. Для липчан организуют выездную регистрацию брака.

По данным пресс-службы мэрии, мероприятие "Свадьба любимому городу" пройдет в пятницу, 16 июля. Пока это предварительная дата. Более точная информация появится позже. Желающие забронировать время могут позвонить в ЗАГС по телефонам 27-51-53, 27-59-54. Также влюбленные могут оставить заявку в отделе торжественной регистрации брака по адресу: улица Ленина, 28.

В этом году выездную регистрацию хотят перенести в зеленую зону в районе ЗАГС. Мероприятие пройдет в городе уже в 6 раз. Ежегодно в нем участвуют около 20 пар молодоженов.