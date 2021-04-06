В Липецке отметили годовщину образования ОМОН

В Липецке прошли торжественные мероприятия, посвященные дню образования ОМОН Фото: Предоставлено Росгвардией

В Липецке состоялись торжественные мероприятия, посвященные дню образования ОМОН. С профессиональным праздником личный состав спецподразделения поздравили начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Сергей Шишмонин и командир ОМОН полковник полиции Евгений Ноздреватых.

- Бойцы особого назначения готовы к службе всегда и везде, - отметил начальник Управления Росгвардии по Липецкой области полковник полиции Сергей Шишмонин. - Желаю чтобы с каждого, даже самого опасного задания вы возвращались домой целыми и невредимыми.

Отличившимся в службе бойцам отряда были вручены ведомственные награды, грамоты и благодарственные письма.

Совместно с территориальными управлениями ФСБ, МВД, органами следствия, бойцы ОМОН в 2021 году выполнили более 80 задач и специальных операций, задержали более 100 злоумышленников, в том числе около 20 по подозрению в совершении преступлений. Сотрудники ОМОН из незаконного оборота изъяли около 90 единиц огнестрельного оружия и более 13 кг взрывчатых веществ.

С начала текущего года кинологи и саперы ОМОН обезвредили более 40 гранат, 9 противотанковых мин и более 12 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны.