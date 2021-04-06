В среду 9 улиц Липецка останутся без света, 3 - без воды

В среду, 7 апреля, в некоторых домах Липецка отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера электроснабжения не будет по улицам 6-й Гвардейской дивизии, 12, 12а, 14; Краснознаменная, 11,13; К. Шаталовой 1, 3, 8; Бачурина, 4, 6.

На этот же период времени свет погаснет в частном секторе Сырского Рудника по улицам Городовикова, Рябиновая, Медицинская, Солнечная, Смирнова.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Интернациональная, 47, 49, 51; Пролетарская, 10а; Железнякова, 8а ст.2.

После включения некоторое время вода может быть мутной. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать по телефонам 175 и 236-175.