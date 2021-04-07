В Липецке пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

В Липецке ищут мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 52-летнего мужчину. Меринов Владислав Алексеевич пропал в минувший вторник, 6 апреля. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", липчанин нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза серые.

Был одет: темно-синяя куртка, серый свитер, темно-синие джинсы, резиновые сапоги.

В поисках пропавшего отряду "Лиза Алерт" требуется помощь добровольцев. Просьба ко всем, кто видел Владислава Меринова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или "112" - номер вызова экстренных служб.