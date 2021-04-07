Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 апреля 2021 9:21

Липчанин сделал липовую справку, чтобы избежать наказания за оставление места ДТП

Мужчина пытался выйти сухим из воды, но получил уголовную статью
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Под Липецком мужчина попал в ДТП и скрылся

Под Липецком мужчина попал в ДТП и скрылся

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В начале года в отношении 50-летнего жителя Ельца возбудили дело об административном правонарушении. 1 января он оставил место ДТП, в которое попал. Позже мужчина предоставил полиции Задонского района, где находилось дело, справку из больницы, подписанную врачом. В ней было написано, что в день аварии пострадавший обращался за медпомощью. Ему поставили диагноз ушиб левого и правого коленных суставов.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, дело об административном правонарушении прекратили. Однако, правоохранители решили перепроверить подлинность справки. Выяснилось, что ельчанин не обращался в больницу 1 января.

В конце марта в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.5 ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Максимальное наказание по статье - до 6 месяцев ареста.

Криминал