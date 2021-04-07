Подрядчик снизит аварийность на дорогах Липецка за 6 млн рублей

Снижать аварийность на дорогах Липецка будет местная компания. Липецкая организация победила в аукционе, снизив стоимость контракта с 6,379 до 6,347 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, зайти на объекты подрядчик должен уже в этом месяце. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Возле остановки "Торговая площадь" специалисты изменят режим работы светофора. А у гипермаркета "Европа" на улице Катукова появится "направляющий" островок для разделения транспортных потоков. На кольце памятника Танкистам установят 4 светофора, а возле дома №151 по улице Гагарина - светофор вызывного типа.

У остановки "Дом торговли" на улице Гагарина перенесут место для разворота машин. На пересечении улиц Первомайская и Горького автомобилям запретят останавливаться. В районе домов №1-2 на проспекте Мира ограничат скорость до 40 км/ч.

Пешеходное ограждение отремонтируют возле дома №175 по Индустриальная, у остановки "улица Вермишева". Саму остановку перенесут ближе к Водопьянова, чтобы водителям не приходилось объезжать останавливающиеся автобусы.

Кстати, "Липецкгорсвет" изменит работу светофоров на перекрестках проспектов Победы и 60 лет СССР, на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского. А возле дома №37/2 хотят установить комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД.