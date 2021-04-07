С липчанами обсудят, какой станет улица Водопьянова после благоустройства

Липчанам предлагают оценить проект благоустройства улицы Водопьянова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке появился проект благоустройства улицы Водопьянова. Липчанам предлагают оценить и высказать свое мнение, относительно предполагаемых изменений. Подробности проекта здесь.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке от дома №15 до дома №21 хотят обустроить место отдыха, заменить остановки, привести к единому стилю информационные конструкции. Там же планируется создать безбарьерную среду и комфортную пешеходную инфраструктуру.

Липчанам предлагают оценить проект благоустройства улицы Водопьянова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Обсуждение проекта состоится 14 апреля в 15.00 в районе остановки "Дом художника" на аллее со стороны 15 микрорайона. На встречу могут явиться все желающие. А 20 апреля липчане могут направить свои замечания и предложения по проекту на электронную почту департамента градостроительства и архитектуры - proekt@lipetskcity.ru, либо написать письмо и отправить по адресу: Липецк, площадь Театральная, 1, кабинет 206. Уточнить информацию по проекту можно по телефону 239-130.