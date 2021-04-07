В зоопарке Липецка появится рычащий тираннозавр с подвижной головой и хвостом

В липецком зоопарке обновят пруд. Со дна откачали воду и ил. Перед этим администраторы сделали экспертизу отложений на токсичность. Исследование показало, что ил полностью безопасен.

В настоящее время в зверинце дезинфицируют дно пруда. Его пересыпают хлорной известью - 150 кг смеси на 1 га земли. На обработку уйдет около 50 кг средства. По словам ветврача зоопарка Владимира Аксенова, процедура совершенно безвредна для птиц. Такое обеззараживание проводят ежегодно.

По данным пресс-службы мэрии, дирекция зоопарка нашла подрядчика, который укрепит берега водоема и расширит смотровую площадку, чтобы посетители смогли гулять вдоль пруда. Там же установят фигуру тираннозавра высотой 3 м, а в длину - 10 м. Древний ящер будет двигать головой, хвостом и даже рычать. Громкость звука будет умеренной и не напугает птиц.

Первые изменения липчане заметят к лету. Работы продлятся до осени.