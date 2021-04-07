Скончался бывший вице-мэр Липецка Евгений Губанов

Евгений Губанов долгое время боролся с болезнью Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Ушел из жизни бывший первый вице-мэр Липецка и Почетный строитель России. Евгений Губанов скончался в эту среду, 7 апреля. Мужчина долгое время боролся с болезнью, но в конечном итоге она взяла верх. Липчанина не стало на 60-м году жизни.

Евгений Губанов родился в 1961 году в Липецке. Получил диплом по специальности "Промышленное и гражданское строительство" Липецкого политехнического института. За труд липчанина отметили званием "Почетный строитель России". Его неоднократно награждали благодарственными письмами и почетными грамотами.

Евгений Губанов работал в администрации города с августа 2012 по март 2015 года. После его назначили начальником регионального управления строительства и архитектуры. В январе 2016 года Губанов занял пост замглавы администрации Липецка - председателем департамента градостроительства и архитектуры. Он курировал вопросы ЖКХ, градостроительства и архитектуры, земельных отношений, охраны окружающей среды. В 2017 году Евгений Губанов покинул пост, написав заявление по собственному.