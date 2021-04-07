МЧС предупреждает: в Липецкой области сильный ветер и дождь

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре с дождем Фото: Юлия КЛЮЕВА

Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в Липецкой области с 18.00 этой среды, 7 апреля, до 18.00 четверга, 8 апреля, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

В этот период времени ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями. Будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь. Ветер южный 8-13 м/с. Местами с порывами до 17 м/с. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов.

В светлое время суток вероятны небольшие осадки. Ветер западный 9-14 м/с. Возможны порывы до 20 м/с. Воздух в регионе прогреется до +11 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт.ст.