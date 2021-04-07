Из-за коронавируса шествие "Бессмертного полка" в Липецке пока под вопросом

В эту среду, 7 апреля, в администрации Липецка обсудили план празднования 9 Мая. Пока из-за коронавируса формат мероприятий не определен. Как сообщили в пресс-службе мэрии, есть 2 варианта развития событий. Первый - традиционное празднование с возложением гирлянды Славы на площади Героев, митинг и парад Победы, шествие Бессмертного полка. Второй - укороченная программа с ограниченным количеством участников и онлайн-акции.

Ветеранов поздравят в удобной для них и безопасной форме. Тех, кто захочет присутствовать на торжестве, привезут на площадь Победы. Сотрудники соцзащиты как раз уточняют списки. Ветеранов, которые не смогут посетить праздник, планируют поздравить в рамках акции "Парад во дворе". Ее скорее всего проведут за неделю до Дня Победы.

25 апреля стартует акция "Символ Победы". Волонтеры раздадут липчанам более 10 тыс. георгиевских ленточек. Также к празднику специалисты приведут в порядок памятники и мемориальные таблички.