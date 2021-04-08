Под Липецком велосипедист получил травмы в ДТП с "Ладой"

В Липецкой области столкнулись "Лада" и велосипедист Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2 434 нарушения Правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 8 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. Еще 52 не пристегнулись во время движения. Превысили скорость 2 000 водителей, а также выехали на встречку, где это запрещено и нарушили правила парковки. Произошло 24 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувшую среду, 7 апреля, ДТП случилось на улице Назаркина в Добринке. Там 77-летний водитель "Лады-Гранты" столкнулся с 49-летним велосипедистом. Последнего с травмами доставили в больницу. Предварительная причина аварии - нарушение очередности проезда.

Липчан просят быть осторожнее на дорогах и соблюдать ПДД. В случае происшествия звонить по номеру "112".