В Липецке задержали двух мужчин с наркотиками

В Липецке задержали мужчин с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

На днях полицейские патрулировали Октябрьский округ Липецка. Они остановили 31-летнего мужчину и доставили в отдел. Липчанина подозревали в хранении наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, во время досмотра правоохранители нашли у задержанного сверток с белым веществом. Эксперты изучили содержимое. Порошок оказался героином общей массой 1,8 грамм. Кстати, молодой человек уже был ранее судим за совершение тяжкого преступления.

Аналогичная ситуация произошла в Правобережном районе. Стражи порядка задержали ранее судимого 29-летнего липчанина. У него изъяли 0,62 грамма синтетического наркотика.

Подозреваемые подписали подписку о невыезде и о надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по статье - до 3 лет лишения свободы.