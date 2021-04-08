В Липецке прокуратура нашла нарушения в центре, где младенцу едва не ампутировали руку

Прокуратура Правобережного района Липецка проверила информацию о новорожденном ребенке, у которого начался некроз тканей из-за катетера в перинатальном центре. Малышке могли ампутировать кисть руки, но, к счастью, до этого не дошло.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в перинатальном центре выявили нарушения. Так, девочку вовремя не обследовали. Также у прокуратуры возникли вопросы относительно заполнения медицинской документации. Еще одно нарушение - ненадлежащий контроль за качеством, обоснованностью и эффективностью лечебно-диагностических мероприятий.

В отношении руководителя ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.19.20 КоАП РФ "Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением - лицензией, если такое разрешение обязательно". В адрес главврача внесли представление.

Также прокуратура контролирует доследственную проверку об оказании новорожденной девочке ненадлежащей медпомощи.