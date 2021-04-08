За развращение школьника липчанин на 3 года отправится в тюрьму

В Липецкой области фигуранту уголовного дела о развращении школьника вынесли приговор. Следствие и суд установили, что 35-летний житель Задонска в сентябре 2020 года в соцсетях переписывался на интимные темы с 13-летним мальчиком. Злодей предлагал несовершеннолетнему с ним мужеложство и иные действия сексуального характера. А также присылал школьнику порнографические фото и видео, в том числе свои обнаженные снимки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в полицию обратилась мать подростка. В отношении извращенца возбудили уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и по п."б" ч.3 ст.242 УК РФ "Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сети "Интернет".

Фигурант признал свою вину и дал показания. Суд вынес обвинительный приговор. Липчанину назначили 3 года и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.