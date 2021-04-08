В пятницу липчане останутся без воды, тепла и света

В Липецке отключат свет, воду и тепло Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 9 апреля, по некоторым адресам в Липецке отключат свет, тепло и воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", с 2 часов дня до 4 вечера без электроэнергии останутся жители улиц Крайняя, 4; 8 марта, 22, 24, 24/5, 26, 26а, 28, 26/2-5, 30, 32, 32а.

С 9 утра до 3 часов дня свет погаснет в частном секторе Сырского Рудника: улицы Городовикова, Смирнова, Солнечная, Рябиновая.

С 9 утра до 4 часов вечера подачу тепла приостановят липчанам, проживающим в доме №37а по улице 40 лет Октября.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Балмочных, 50; Тельмана, 21а, 90, 92; Космонавтов, 72.

Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно узнать по телефонам 175 и 236-175.