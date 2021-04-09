В Липецкой области на сельского депутата, ударившего женщину, завели уголовное дело

Депутата Становлянского сельсовета Липецкой области подозревают в причинении легкого вреда здоровью женщины. По данным следствия, вечером 28 декабря 2020 года подозреваемый находился в кафе села Становое. Во время ссоры с одной из посетительниц кафе он ударил ее ногой по голове.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму. Судмедэксперт расценил это, как причинение легкого вреда здоровью.

Руководитель следственного управления регионального СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности". Расследование продолжается.