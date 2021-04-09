В Липецке предпринимателю грозит штраф до 1 млн рублей за контрафактные сигареты и алкоголь

Сотрудники регионального потребрынка нагрянули в киоск рядом с домом №28/4 по улице Терешковой в Липецке. На него неоднократно жаловались местные жители, а именно на нелегальную продажу алкоголя.

В киоске действительно нашли контрафактный алкоголь и сигареты. В отношении предпринимателя возбудили административные дела по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ "Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке или нанесению информации, без соответствующей маркировки или информации", а также по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

Как сообщили в пресс-службе областного управления потребительского рынка, по первой статье горе-предпринимателю грозит от 10 до 15 тыс. рублей штрафа. А по второй - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кстати, бизнесмен не первый раз попадается на правонарушениях в области нелегального оборота спиртного и сигарет. В будущем его могут привлечь за это к уголовной ответственности.