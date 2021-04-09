Липчанина будут судить за обман при получении 2 млн рублей на дом

В Правобережный районный суд Липецка поступило уголовное дело в отношении мужчины. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере - ч.4 ст.159.2 УК РФ.

В 2015 году липчанин решил поучаствовать в Федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года". Выплату он хотел потратить на строительство жилья для семьи в 6 человек. Мужчина подал документы в ОКУ "Управление капитального строительства Липецкой области", предоставив ложные сведения. А именно, соврал о месте работы, приложив копию трудового договора и трудовой книжки.

На строительство дома в селе Сенцово липчанину выделили 1 293 933 рубля из федерального и 772 063 рубля из муниципального бюджетов. Деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.