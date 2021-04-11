В Липецке осудят похитительницу мясных консервов и сыров

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы областного центра. Ее обвиняют в краже (ч.1 ст. 158 УК РФ).

Как установили правоохранители, в ноябре 2020 года женщина совершила четыре кражи из торговых залов сетевых магазинов. Обвиняемая беспрепятственно проходила кассовые зоны и быстро покидала магазины, оставаясь незамеченной. Добычей злоумышленницы становились мясные консервы и сыры. Общая сумма ущерба составила свыше 14000 рублей. Все похищенное липчанка употребляла в личных целях.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.