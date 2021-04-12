В Липецке осудили организаторов нелегального банка для отмывания денег

В Липецке вынесли приговор семи организаторам и участникам нелегального банка, который фактически предоставлял услуги по отмыванию денег. Согласно материалам суда, участники банды организовали незаконную банковскую деятельность в 2015 году. Всего с 1 января 2015 по 3 марта 2016 года «отмыли» более полумиллиарда рублей.

Организаторы получали от предпринимателей средства, которые выводили путем фиктивных договоров с подконтрольными фирмами об оплате работ или услуг. Далее деньги возвращались клиенту в виде наличных или переводов на карты. Руководители «банка» получали 5% от укрытой от государства суммы. Всего за год «заработали» более 25 млн рублей – особо крупный размер. В организации были и другие сотрудники, которые не знали о нелегальных схемах и работали за зарплату.

Участникам банды вменили нелегальные банковские операции, незаконное образование юрлица и отмывание денег. Однако руководителя и еще одного сообщника освободили от наказания за образование юрлица из-за истечения срока давности. Еще двоих участников оправдали по обвинению в отмывании денег. Как сообщили в пресс-службе областного суда, членам организованной группы назначили наказание от 2 до 4 лет условно. Также каждый должен выплатить штраф от 400 до 800 000 рублей.