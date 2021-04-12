В Липецке администратор алкомаркета забрала из кассы 130 000 рублей

В Липецке поймали на краже 33-летинюю сотрудницу сетевого магазина, который специализируется на продаже алкоголя. Само преступление произошло еще в октябре 2020 года, но тогда осталось незамеченным.

Согласно материалам дела, помимо прочего в обязанности администратора входило формирование инкассаторской сумки для передачи выручки в банк. Однако женщина упаковывала не все деньги. Часть выручки она забирала себе, а на квитанции к пакету указывала другую сумму. Всего она присвоила 131 000 рублей.

Недостачу заметила бухгалтер торговой сети и сообщила руководству, к тому моменту администратор уже успела потратить деньги. Дело возбудили по части 3 статьи 160 УК – присвоение и растрата. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемая во всем созналась, ей грозит до 6 лет лишения свободы.