В Липецке из-за ОРВИ 2 класса закрыли на карантин

В Липецке на карантин закрыли 2 класса в 2 школах. На дистанционном обучении находятся 42 ученика. По данным пресс-службы мэрии, в этих классах ОРВИ заболели более 20% ребят. Поэтому их на неделю отправили обучаться на дому. Если за этот период ситуация улучшится, то школьники вернутся за парты. Кстати, ни одна из городских школ полностью не закрыта на карантин.

Всего в Липецке болеют 1 917 учащихся, то есть 3,3% от общего числа. А также 99 педагогов - 3,3%. В детских садах областного центра эпидемиологическая ситуация остается стабильной.

Напомним, что родители могут самостоятельно перевести ребенка на дистант. Для этого нужно написать соответствующее заявление в школу.