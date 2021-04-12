С наступлением тепла в Липецке начали гореть мусор и сухая трава

С наступлением сухой теплой погоды в Липецке участились случаи возгорания сухой травы и мусора. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, за неделю с 5 по 11 апреля в Липецке произошло более 40 пожаров. Помимо травы и мусора, горели дачные домики, гараж и баня. Больше всего выездов пришлось на субботу, 10 апреля – 17 случаев, в воскресенье – 13.

Как сообщают спасатели, количество пожаров увеличилось с наступлением весны, когда липчане начали убирать дачные участки и открыли сезон отдыха на природе. Также нередко траву поджигают дети или отдыхающие, бросая окурки или оставляя костры без присмотра.

Дачников и жителей частного сектора убедительно просят не сжигать мусор, а доносить до контейнеров. В случае пожара нужно сразу звонить на телефон службы спасения «101» или «112».