Ночью на трассе под Липецком иномарка сбила парня

Молодой липчанин попал под колеса иномарки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 3 349 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 8 человек привлекли к административной ответственности - они в нетрезвом состоянии сели за руль. Еще 62 не пристегнулись во время движения. Водители 3 000 раз превысили допустимую скорость, выехали на встречку, нарушили правила парковки. Произошло 15 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 12 апреля, в Липецке сбили пешехода. ДТП случилось около 22.00 на трассе Орел-Тамбов. Там 44-летний водитель "Рено" наехал на 24-летнего парня. Он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Липчан просят быть внимательными, когда они переходят через дорогу. В случае происшествия звонить по номеру "112".