Под Липецком ищут пенсионерку в сиреневой куртке и с черной сумкой

Под Липецком ищут пожилую женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 66-летнюю женщину. В минувший понедельник, 12 апреля, пропала Гончарова (Генке) Татьяна Эвальдовна. Пенсионерка из села Измалково.

Приметы: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые.

Была одета: сиреневая куртка; возможно, платок.

С собой у пожилой женщины была черная сумка. Поисковому отряду "Лиза Алерт" нужна помощь добровольцев.

Просьба ко всем, кто видел Татьяну Гончарову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.