В ДТП с легковушкой и КамАЗом под Липецком пострадали три человека

ДТП с КамАЗом в Липецкой области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Серьезная авария случилась этим утром, 14 апреля, в Грязинском районе Липецкой области. Там на трассе в районе села Синявка столкнулись КамАЗ с прицепом и легковой автомобиль «Дэу Нексия».

От удара грузовик развернуло поперек дороги, прицеп перегородил трассу, а кабина оказалась в кювете. На легковушке смяло переднюю часть. Очевидцы сообщили о случившемся спасателям. Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, на место происшествия направили одно подразделение пожарной охраны. Также на помощь к пострадавшим оперативно прибыли медики скорой.

В результате аварии пострадали три человека. Одного из пострадавших зажало искореженным металлом. Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. Что стало причиной ДТП и кто виноват, разбираются сотрудники ГИБДД.