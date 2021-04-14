В Липецке женщина за рулем иномарки сбила школьника на велосипеде

ДТП в Елецком районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием ребенка произошла в минувший вторник, 13 апреля, на улице Филипченко в Липецке. Там на территории двора 56-летняя женщина за рулем «Шевроле Ланос» сбила 8-летнего мальчика на велосипеде. К счастью, обошлось без серьезных увечий, школьника увезли в больницу, оказали помощь и отправили домой.

Всего за стуку на дорогах области произошло три ДТП, в которых пострадали три человека. Одно из них стало результатом грубого нарушения ПДД. В 9.50 утра на трассе «Дон» в Елецком районе проигнорировал светофор 45-летний водитель «Вольво ХС90». По данным ГИБДД, иномарка пронеслась на красный и протаранила «ВАЗ-21099», за рулем которого был 44-летний мужчина. Водитель ВАЗа попал в больницу с многочисленными травмами.

Еще один человек пострадал в 22.50. на трассе Орел-Тамбов, где столкнулись «Пежо 206» и «Ауди А4». Травмы получил 23-летний водитель французского авто. Его увезли в больницу, но позже отпустили. По предварительным данным, парень на «Пежо» нарушил правила перестроения.