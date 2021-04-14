ГИБДД в Липецке наказывает дорожников за стершуюся за зиму разметку

За период уборки снега и расчистки дорог в Липецкой области стерлась с асфальта разметка. Обновлять ее зимой невозможно, поэтому дорожники с начала года отделывались предупреждениями от ГИБДД. Но теперь, с наступлением тепла, оправдать отсутствие разметки погодой не получится.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, работа по обновлению дорожной разметки находится на особом контроле. В случае нарушений, информацию будут направлять в прокуратуру.

Всего за 3 месяца этого года автоинспекторы внесли дорожникам более 60 представлений и около 30 предостережений из-за отсутствия разметки. Она серьезно влияет на безопасность дорожного движения. Разметка крайне важна в темное время суток и на многополосных дорогах, где влияет на расположение машин и обгон.