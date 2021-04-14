Спасатели просят липчан соблюдать технику безопасности во время мытья окон

С потеплением в квартирах Липецка повсеместно начали открывать окна, что по опыту спасателей может привести к трагедии. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, с начала года в Липецке из окон выпали 13 человек, один из них – ребенок. С наступлением тепла эта проблема становится более актуальной.

Спасатели просят взрослых быть более внимательными. Чаще всего такие несчастья происходят, когда детей оставляют без присмотра в помещении с открытыми окнами. К сожалению, такие случаи в Липецке не редкость.

– Сейчас, когда практически в каждом доме открыты окна, мы призываем всех липчан быть максимально внимательными, – обращаются к населению спасатели ГО и ЧС. – Взрослым необходимо пристально следить за детьми, причем не только за малышами, но и ребятами постарше. При выполнении работ на высоте, например, мытье стеклопакетов, – обязательно соблюдать технику безопасности.

Липчан просят строго соблюдать правила безопасности: любые работы на высоте проводить только со страховкой, всегда проверять устойчивость конструкции перед началом работ. Во время мытья окон не ставить на подоконник ведро с водой, не разливать мыльную воду, не вставать на батарею. Ни каким работам нельзя приступать в состоянии алкогольного опьянения.