В Липецке на время закрывают маршрут №1Т

В Липецке изменится работа нескольких пассажирских автобусов. С субботы, 17 апреля, с дорог города временно уберут маршрут №1Т. Транспорт с этой ветки будет ездить по дачным направлениями.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, пользующихся автобусом №1Т, изменили схему маршрута №323. С 17 апреля он будет ходить до остановки "улица Пришвина".

На маршруте станет больше автобусов. В будни будут ездить 12 машин, а в выходные - 10. Напомним, что по маршруту №1Т в будни ходили 6 автобусов, а в выходные - 5. Автобусы №323 будут работать и вечером.

В департаменте транспорта отметили, что все лето будут следить за работой данных маршрутов. Если липчан не устроит новая схема автобуса №323, на линию вернут транспорт №1Т.